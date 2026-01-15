Liseli Gençler Basketbol bölge birinciliğinde Ada Koleji erkek takımı ki maçınıda kazanarak yarı final grubuna yükseldi.

Tokat’ta 12-15 Ocak tarihleri arasında yapılan Liseli A gençler basketbol grup birinciliğinde Ada Koleji erkek takımı antrenör Murat Çalışkan yönetiminde Yusuf Mert Karacaköylü, Mert Musa Şahin, İbrahim Demiral, Deniz Özkubat, Baturay Köşkerler, Eren Adiyek, Egemen Etili, Canip Yağız Düğen, Talha Saraç, Tuna Tokatlı, Haydar Yiğit Toprakcı ve Kenan Asaf Erdem’den oluşan kadrosu ile üçlü grupta yer aldı. İlk maçında ev sahibi Tokat şampiyonunu 71-46 ikinci maçında ise Kayseri’yi 86-78 yenen Ada Koleji erkek takımı birinci olarak yarı final grubunda mücadele etmeye hak kazandı.

Tokat grubunda mücadele eden Ada Koleji kadın takımı ise elendi.