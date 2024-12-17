Erkekler Voleybol 2. liginde Sungurlu Belediyespor ilk hedefe bir adım daha yaklaştı. Grupta ilk üç takım haftayı kayıpsız geçti.

Lider TVF Spor Lisesi, Yıldızlar Topluluğu karşısında 3-0 galip gelerken temsilcimiz Sungurlu Belediyespor’da Anadolu Şahinspor deplasmanında zorlanmadan 3-0 galip gelerek yerini sağlama aldı. Üçüncü sıradaki Maliye Voleybol takımı haftayı oynamadan geçti.

Ligde 14. hafta maçları yarın oynanacak. Sungurlu Belediyespor ligde son haftaların çıkıştaki takımı 1921 Orduspor ile evinde karşılaşacak. TVF Spor Lisesi ise Yedidağspor önünde galibiyet arayacak. Maliye Voleybol takımı ise Dereköy Kartalspor deplasmanında mücadele edecek.

Sungurlu Belediyespor Voleybol antrenörü Mustafa Özdemir ilk hedefleri olan play-off için önlerinde kritik maçlar olduğunu belirterek hedeflerinin gruptan birinci olarak çıkmak olduğunu söyledi. Özdemir öncelikli olarak yarın evlerinde oynayacakları orduspor ve ardından hafta sonunda Maliye Voleybol deplasmannında kazanarak play-off biletini almak için mücadele edeceklerini belirterek ‘Tabiki sonraki hedefimizde lider TVF Spor Lisesi’ni evimizde yenerek gruptan birinci olarak final grubuna yükselmek’ dedi.