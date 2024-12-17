U 16 Gelişim Liginde Ahlatcı Çorum FK evinde Keçiörengücü karşısında 2-1 galip gelerek zirve yarışına ortak oldu.

Kırmızı Siyahlı takım ilk yarıda rakibi önünde bir penaltı atışından yararlanamadığı maçın devresi 0-0 beraberlik ile sona erdi.

İkinci yarıya iyi başlayan kırmızı siyahlı takım 47. dakikada Doruk ile 1-0 öne geçti. Bu golün hemen ardından 54. dakikada konuk takım Tayfun Ege ile beraberliği sağladı.

Son bölümde baskısını artıran Çorum FK maçın 80. dakikasında Ahmet Ali’nin attığı golle maçta 2-1 öne geçti ve bu galibiyet ile Çorum fK U 16 takımı 15 puanla ikinci sıraya yükseldi ve final grubu için iddiasını sürdürdü.