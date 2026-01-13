Sungurlu Efelerinden İzmir’de muhteşem geri dönüşe imza attı. Arkasspor deplasmanında ilk iki seti kaybeden Sungurlu Belediyespor sonraki iki seti kazanarak rakibini 3-2 yenerek hem galibiyet serisini devam ettirdi hemde ilk maçta yenildiği rakibinden rövanşı aynı skorla almayı başardı.

İzmir TVF Atatürk Spor Salonunda pazar akşamı saat 17’de başlaması gereken karşılaşma önceki maçın uzaması nedene ile saat 18’de başladı. Maç beklendiği gibi zorlu bir mücadeleye sahne oldu. Arkasspor ilk sette ilk bölümde ele geçirdiği avantajı set sonuna kadar sürdürdü ve 25-22’lik skorla alarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette de Sungurlu Belediyespor özellikle hücumda yaptığı hatalar sonucunda öne geçme fırsatı bulamadı ve Arkasspor takımı bulduğu sayılarla öne geçtiği seti ilk sette olduğu gibi 25-22’lik skorla alarak 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette maça tutunmak isteyen Sungurlu Efeleri rakibine bu sette kolay sayı şansı vermedi ve öne geçti. Bu üstünlüğünü maç sonuna kadar sürdüren temsilcimiz seti 25-22’lik skorla aldı ve morallendi. Dördüncü set ise kelimenin tam anlamı ile nefes kesti. Sungurlu Belediyespor bu setin finel bölümüne 4 sayılık üstünlük ile girmesine karşın yapılan basit hatalar sonucunda uzatmaya giden seti temsilcimiz 26-24 alarak durumu 2-2 yaptı ve maçı final setine taşıdı.

Geriden gelmenin verdiği moralle final setinede iyi başlayan Sungurlu Belediyespor öne geçtiği bu setde hata yapmadı ve 15-11’lik skorla seti maçı da 3-2 kazanarak galibiyet serisini devam ettirdi. Sungurlu Efeleri ligin ilk yarısında 2-0 öne geçtiği maçta Arkasspor’a 3-2 yenilerek ilk mağlubiyetini almıştı. Temsilcimiz rakibinden rövanşı aynı şekilde ve aynı skorla alarak ligdeki ikinci sıradaki yerini korudu.

Ligde 15. maçlar sonunda Onikişubat Belediyespor takımı yoluna kayıpsız devam ederken temsilcimiz Sungurlu Belediyespor ise üç mağlubiyet ile ikinci sırada bulunuyor. Temsilcimiz ligin 16. maçında cumartesi günü puan olarak kendine yakın ve ligin iddialı takımlarından Kocaeli Kağıt takımı ile karşılaşacak.