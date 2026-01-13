Arca Çorum FK Sportif Direktörü Mustafa Soley transferin son gününe kadar hareket olabileceğini bu konuda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Ligin ikinci yarısı için Teknik Heyetin raporu doğrultusunda Kulüp Başkanı ile birlikte çok iyi bir çalışma yaptıklarını ve bunun sonucunda da daha önce belirledikleri isimleri ihtiyaçlarına göre kadrolarına kattıklarını belirten Sportif Direktör Mustafa Soley ‘Transfer dönemi 12 Şubat’ta sona erecek.

Daha önümüzde uzun bir süre var ve bizde bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda bir yabancı kontenjanımız boş. Bunun için araştırmalarımız sürüyor.

Herkes kabul ederki bu sezon ara transfer dönemi çok daha zor. Çünki alınan cezalardan dolayı tüm kulüpler transfere yöneldi ve futbolcu sayısıda kısıtlı olduğu için kolay olmuyor. Başkanımızın yoğun çabaları sonucunda transferlerimizi büyük oranda ikinci yarının ilk maçı öncesinde kadromuza kattık.

Henüz bir aylık transfer dönemi içinde sürpriz gelişmeler olabilir. Bunun içinde transferi bitirdik demek çok yanlış olur. Bizler gerek bu sezon gerekse önümüzdeki sezon takıma katkı vereceğine inandığımız futbolcuyu bulmamız halinde kardomuza katıcağız.

Bunun yanı sıra mevcut kadromuzda forma şansı bulamayan kendilerine teklif gelen ve ayrılmak isteyen arkadaşlar olabilir. Bu ayrılıklar olması halinde de kadro derinliği için yeni isimlere yönelebiliriz.