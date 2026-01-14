Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, esnaf ve sanatkarın sorunlarının takipçisi olduklarını belirtti.

CHP İl Başkanı Solmaz, beraberinde Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İl Başkan Yardımcıları Hamdullah Uğur Yağmur ve Emrah Öztürk ile birlikte yangın çıkan Doğu Mobilyayı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Tığlı’ya geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Solmaz, maddi hasarla atlatılan yangın nedeniyle Adnan Tığlı’ya geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Allah beterinden korusun” dedi.

Tığlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Solmaz ve beraberindekilere teşekkür etti.

Solmaz ve beraberindeki parti yöneticileri ayrıca Çorum Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban ile Ahi Evran Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Yalçın Kılıç’ı da ziyaret ederek esnaf ve sanatkarların sorunları hakkında bilgi aldı.

Solmaz, “Çorum’umuz için kim bir çivi çakıyor, kim hizmet getiriyorsa Allah ondan razı olsun. Hizmet edenin, çalışanın, istihdam yaratanın, ekonominin çarklarının dönmesine katkıda bulunan herkesin yanındayız ve destekçisiyiz. Herhangi bir sorun veya talebiniz olursa kapımız sizlere sonuna kadar açık” ifadesini kullandı.

Hıdır Balaban ve Yalçın Kılıç’tan çalışmalar hakkında bilgi alan Solmaz, yapılan hizmetler ve hayata geçirilen projelerden dolayı da kooperatif yönetimlerini tebrik etti.