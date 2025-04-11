Çorum Bahçelievler İlkokulu öğrencileri polis haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’ı, makamında ziyaret etti.

Okul Müdürü Ender Özcan Özçakır ve Rehber Öğretmeni Zehra Güngör ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğü’ne gelen öğrenciler Emniyet Müdürü Pehlivan’a çiçek takdim ederek hem Polis Haftası’nı kutladılar, hem de tüm emniyet teşkilatına duydukları saygı ve minnettarlığı ifade ettiler.

Özçakır, polislik mesleğinin toplumun huzur, güven ve düzenini sağlamak adına gece gündüz mesai kavramı gözetmeksizin icra edilen kutsal bir meslek ve görev olduğunu ifade ederek, “Bu ziyaretle öğrencilerimizin, güvenlik güçlerimize olan bakış açılarının güçlendiğine inanıyoruz. Fedakâr polislerimizin yanındayız ve tüm teşkilatımızın Polis Haftası’nı yürekten kutluyoruz,” dedi.

İlkokul öğrencilerin güvenlik güçlerine yönelik gösterdikleri duyarlılık, toplumsal farkındalığın küçük yaşlarda nasıl şekillenebileceğini gösteren örnek bir davranış olarak takdir topladı.