Toplu Konu İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan 500 bin sosyal konut projesine başvurular 10 Kasım’da başlarken, ülke genelinde büyük bir ilgi görüyor.

Yaşanan ilgi sonrasında 500 bin sosyal konut başvurusu yapmayı hedefleyen vatandaşları hedef alan dolandırıcılar da sahte bağlantılarla banka ve kimlik bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor. Yetkililer, bu yöntemlere karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü de konu ile ilgili bir açıklama yayınlayarak vatandaşları uyardı.

Sosyal konut için banka şubelerinden herkes başvuru yapabilirken, e-devlet üzerinden yapılacak başvurularda ise T.C kimlik numarasına göre düzenlenme yapılmıştı. 500 bin sosyal konut başvurularının alınmasıyla birlikte dolandırıcılar, resmi kurumların adını kullanarak hazırladıkları sahte internet siteleri ve mesajlar aracılığıyla vatandaşlardan kart ve hesap bilgilerini talep ediyor. Uzmanlar, resmi kurumların banka işlemlerini bu tür bağlantılar üzerinden yapmadığının altını çiziyor. Sahte sitelerle vatandaşları kandırmaya çalışan dolandırıcılar, Google’da en üstte çıkarak TOKİ başvurusu yapmak isteyenleri kandırıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü de SİBERAY birimi aracılığıyla yaptığı “Sosyal Konut” Tuzağına Düşmeyin?” açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Sahte bağlantılarla, banka bilgilerinizi çalmaya çalışan dolandırıcılara karşı dikkatli olun. Resmi kurumlar banka işlemlerini bu tür siteler üzerinden yapmaz. Banka bilgilerinizi isteyen bağlantılara tıklamayın ve kişisel bilgilerinizi, kart bilgilerinizi asla paylaşmayın. Şüpheli mesaj, arama ve internet sitelerini vakit kaybetmeden yetkililere bildirin.”