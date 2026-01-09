Çorum FK ile Amedspor bugün 9. randevuya çıkıyor.

Şimdiye kadar oynanan maçlarda 3'er galibiyetleri bulunan takımlar, 2 kez de berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig ikinci yarı maçları yarın başlıyor.

Cuma günü başlayacak 20. Hafta maçının açılış maçında, Vanspor kendi sahasında saat 14.30'da Boluspor'u ağırlarken, akşam saat 20.00'da ise Diyarbakır'da Amedspor-Çorum FK maçı oynanacak.

Her iki takım arasında bugüne kadar oynanan 8 karşılaşmada Amedspor ve Çorumspor 3'er galibiyet elde ederken, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Amedspor ile Çorumspor arasında oynanan maçlar ve elde ettikleri skorlar şöyle;

1 Aralık 2019 Amedspor - Çorumspor : 3-2

14 Ocak 2021 Çorumspor-Amedspor : 2-2

18 Mart 2021 : Amedspor-Çorumspor : 1-2

9 Ekim Çorumspor-Amedspor : 0-2

25 Mart 2023 Amedspor - Çorumspor : 0-2

15 Aralık 2024 Çorumspor-Amedspor : 1-1

19 Nisan 2025 Amedspor - Çorumspor : 1-0

10 Ağustos 2025 Çorumspor-Amedspor : 2-0