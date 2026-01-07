Gazetemiz yazarlarından Eğitimci-Yazar Ethem Erkoç’un ‘Söz Uçar Yazı Kalır’ ile ‘Annemi de Vaftiz Ettirdim’ eserleri Gülnar Yayınları’ndan çıktı.

Bu eserlerle birlikte Erkoç, yayımlanan eser sayısını 42'ye çıkarmış oldu.

Ethem Erkoç, Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın’ı ziyaret ederek, yeni kitaplarını takdim etti.

YENİ ESERLER HAKKINDA BİLGİ VERDİ

‘Söz Uçar Yazı Kalır’ kitabında konuşmacı olarak katıldığı programlarda konuştuklarını yazdığını belirterek, “Öğrencilik yıllarımdan beri cemaate hitap ettim. Çeşitli toplantılarda konuştum ama aradan bir süre geçtikten sonra onların unutulduğu kanısına vardım.

Bundan hareketle konuştuklarımın, söylediklerimin bir kısmını yazıya geçirmeye karar verdim. Üniversitenin bazı sempozyumlarında tebliğler sunmuştum. Panellerde görüşlerimi aktardım. Çeşitli salonlarda ve farklı konularda konferanslar vermiş, söyleşilerde bulunmuştum. Onları bir araya getirerek Söz Uçar Yazı Kalır adlı kitabımda bir belgesel niteliğinde sundum” dedi.

Erkoç, ‘Annemi de Vaftiz Ettirdim’ kitabında ise kendisiyle yapılan ve kendisinin yaptığı röportajların bir kısmını yazdığını söyledi.