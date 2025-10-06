Arca Çorum FK’nun bu sezonki en büyük gol umutlarından Eze son iki maçta yedek soyunuyor.

Tecrübeli futbolcu Manisa maçının ikinci yarısında saha kenarında ısınırken tribündeki minik hayranlarını çağrısına duyarsız kalmadı onların bulunduğu bölüme giderek selfi çektirdi ve çocukları mutlu etti.

Kırmızı Siyahlı takımın büyük umutlarla transfer ettiği ilk iki haftada performansı ile beğeni toplayan Eze sonraki haftalarda ise beklentilerin çok uzağında kaldı.

Son iki maçta oyuna son bölümde giren Eze performansı ile hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor,