Çorum FK’nın Manisa FK karşısında ilk yarıda bulduğu goller sonrası tribündeki bu sezonun en az sayıdaki taraftarı büyük sevinç yaşadı.

Bu sevinci yaşayanlar arasında futbolcuların aileleri de bulunuyordu.

Yeni Stadyumda futbolcu ailelerine özel olarak tahsis edilen locada bulunan futbolcuların anne ve babaları ile eşleri ve çocukları hep birlikte maçları isliyorlar.

Kırmızı Siyahlı takımın ilk yarıda bulduğu gollerin ardından tüm stadyumdaki taraftarlar gibi onlarda büyük mutluluk yaşadılar ve alkışlarla onlara destek verdiler.