Paslanmaz çelik hammadde satışı alanında sektöre yeni bir soluk getirmek üzere kurulan Feenser Paslanmaz, müşterilerine yüksek kalite ve güvenilirlik sunma hedefiyle Mimar Sinan Mahallesi Sanayi Sitesi 20. Cadde Numara 142 adresinde faaliyetlerine başladı. Şirket, geniş ürün yelpazesi ve yenilikçi yaklaşımıyla sanayi kuruluşlarının ve üreticilerin vazgeçilmez çözüm ortağı olmayı amaçlıyor.

Feenser’in amacından bahseden şirket yöneticileri, Feenser olarak sadece ürün tedariki sağlayan bir firma değil, aynı zamanda müşterilerinin yanında duran bir iş ortağı olmayı hedeflediklerini belirterek, “Sac, profil, çubuk, boru, köşebent ve lama gibi ürün çeşitlerimizle, 304, 316, 316Ti, 321 gibi paslanmaz çelik kalite standartlarında çözümler sunuyoruz. Ayrıca, stoklarımızda yer almayan ürünler için ithalat hizmeti sağlayarak her türlü ihtiyaca hızlı ve etkin bir şekilde cevap veriyoruz” dediler.

Feenser, bir yandan sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılarken diğer yandan güçlü iş birlikleri ve uzun vadeli güven ilişkileri kurmayı amaçlıyor. Kalite, müşteri memnuniyeti ve hızlı tedarik süreçlerini bir araya getirerek sektörde fark yaratmayı hedefleyen şirket, dinamik bir iş modeliyle değişen piyasa ihtiyaçlarına da uyum sağlıyor. Feenser, sunduğu kaliteli ürünler ve ithalat desteğiyle sektörde kalıcı ve güçlü bir yer edinmeyi hedefliyor.

Feenser’in sektörde yalnızca ticari bir marka değil, aynı zamanda değer yaratan bir yapı olma hedefiyle yola çıktığını ifade eden şirket yetkilileri, “ İş ortaklarımızın desteğiyle, kalite ve güveni temel alan bir hizmet anlayışıyla çalışacağız. Bu başlangıç, yalnızca bizim için değil, tüm müşterilerimiz ve sektör için de bir yenilik ve güven simgesi olacak. Hep birlikte büyük başarılara ulaşacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandılar.