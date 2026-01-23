Dün tesislerde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Arca Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Ferhat Yazgan ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kaptan Ferhat’ın takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberlere açıklık getiren Hüseyin Eroğlu, “Ferhat bu takımın kaptanı. Benden önce de burada oynayan bir oyuncumuz. Zaman zaman onunla alakalı da protestolar oluyor. Bunu da anlayabiliyorum. Yani maç içerisinde her oyuncuya yapılan protestolar bize zarar veriyor. Hedefe giden takımda Ferhat gibi her oyuncuya ihtiyacımız var. Ama dediğim gibi transfer süreci devam ediyor. Zamanla herşey daha da netleşecektir. Bizim şu an odak noktamızda Sarıyer maçı var” diye konuştu.