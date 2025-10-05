Fatma Nur Köse ile Özlem Çevik’in sahibi olduğu F.Ö.N Kuaför önceki gün hizmete açıldı.

Buharaevler Mahallesi Bişkek Caddesi Numara 27 adresinde hizmete giren iş yerinin açılışına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ ve çok sayıda davetli katıldı.

İşletme sahipleri Fatma Nur Köse ile Özlem Çevik, gelin makyajı ve saç tasarımında açılışa özel yüzde 30 indirim olduğunu, diğer hizmetlerle ilgili de yine özel indirimlerin uygulanacağını belirterek, açılışa katılan bütün katılımcılara teşekkür ettiler.