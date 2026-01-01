Çorum Gazeteciler Cemiyeti yönetimi protokol ziyaretleri kapsamında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi hemşehrimiz Doç. Dr. Muhammet Gömeç'i ziyaret etti.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Özkaleli, Başkan Yardımcıları Bilal Çevrim ve Mustafa Burak Yalçın ile Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Demirer'in hazır bulunduğu ziyarette kentin sağlığı üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirildi.

Gazeteciler Cemiyeti'nin ziyaretine sonradan Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir ile Kamu Hastaneleri Daire Başkanı Dr. İhsan Demirbaş da dahil oldu.