U 14 Liginde gruplarda dördünca hafta maçları oynandı. A grubunda üç maçıda deplasman takımları kazandı. Çorum Anadolu FK, Hattuşa Gençlikspor önünde Mimar sinanspor ise Alaca belediyespor deplasmanında 7-0 gibi farklı skorlarla kazandılar. Çorum İdman Yurdu ise Sungurlu Belediyespor deplasmanında 3-2 kazanarak haftayı üç puanla kapattı.

B grubunda ise İkbalspor, Gülabibeyspor’u tek golle geçerek üç puanın sahibi olurken Osmancık Kandiberspor ise Gençlerbirliği önünde 10-1 galip geldi. Vefaspor ise İskilipgücüspor’u 6-0’la geçti.