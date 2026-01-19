Gelişim Liginde Arca Çorum FK cumartesi günü Ankara Alkulaspor ile deplasmanda oynadığı iki maçta rakibine U 16’da 2-0 U 17’de ise 2-1 yenilerek haftayı puansız kapattılar.

Günün ilk maçında orta sıralarda bulunan iki takım maçında Alkulaspor takımı ile Çorum arasındaki maçın ilk dakikaları ve son dakikalarında Görkem ile iki gol bulan ev sahibi takım maçı 2-0 kazanarak kırmızı siyahlı takıma şans tanımadı.

Asıl sürpriz ise U 17 takımı yaşadı. Grupta 24 puanla liderlik koltuğunu Sivasspor ile başlayan Çorum FK takımı rakibi önönde ilk yarısını 1-1 berabere tamamladığı maçtan 2-1 mağlup ayrılarak on birinci maçında üçüncü mağlubiyetini aldı. Bu sonuçla Çorum FK 24 puanda kalırken Alkulaspor ise bu galibiyet ile 19 puana yükseldi.