Gelişim Liginde Arca Çorum FK bugün U 16 ve U 17 kategorilerinde Talas Belediyespor ile yarın ise U 14 ve U 15 takımları Zonguldakspor takımları ile Devane sahasında karşılaşacaklar.

Bugün saat 11’de Devane sahasında oynanacak ilk maçta Arca Çorum FK ile Talas Belediyespor U 16 kadroları karşılaşacak. Ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda aldığı mağlubiyet ile üst sıralardan kopan ÇOrum FK 11 maçta 12 puanla yedinci sırada yer alırken konuk Talas Belediyespor ise 1 galibiyet ve iki beraberlik beş puanla onuncu sırada bulunuyor. Maçı İsmail Sırma yönetecek yardımcılıklarını ise Yunus Emre Günaydın ve Merve Kızılkaya yapacak.

Bu maçın ardından saat 13’de aynı sahada iki takımın U 17 kadroları mücadele edecekler. Ligde geçtiğimiz hafta sonunda Alkulaspor deplasmanında sürpriz bir mağlubiyet alarak haftayı puansız kapatan Çorum FK U 17 takımı evinde kazanarak üst sıralardaki yerini sağlama almak istiyor.

Çorum FK 11 maçta topladığı 24 puanla ilk üç sıradaki rakipleri ile aynı puana sahip. Konuk Talas Belediyespor ise 7 puanla dokuzuncu sırada bulunuyor.

Yarın Devane sahasında saat 11’deki ilk maçta Çorum FK ile Zongaldakspor U 14 takımları üçüncü devrenin ilk hafta maçında karşılaşacak. Çorum FK ligde 14 maçta 11 galibiyet 3 beraberlik ve namağlup olarak 36 puanla ilk sırada ve en yakın rakibinin dokuz puan önünde lider durumda bulunuyor. Konuk Zonguldakspor ise 12 quanla altıncı sırada. Maçı Nuriye Çınar Bal yönetecek yardımcılıklarını ise Ömür Soytemiz ve Recep Talha Arslaner yapacak.

Haftanın son maçında ise saat 13’de iki takım U 15 kadroları mücadele edecek. Bu kategoride Çorum FK 14 maçta 30 puanla ikinci sırada bulunurken konuk Zonguldakspor ise 7 puanla yedinci sırada bulunuyor. Kırmızı Siyahlı takım sıralamadaki yerini sağlama almak için mutlak kazanmak zorunda. Maçı Lütfican Arduç yönetecek yardımcılıklarını ise Merve Kızılkaya ve Mahmutcan Doğan yapacak.