Gelişim Liginde Arca Çorum FK U 14 ve U 15 takımları haftayı kayıpsız geçtiler.

Kırmızı Siyahlı takım pazar günü misafir ettiği Amasyaspor karşısında zorlanmadı. İlk maçta grupta açık ara lider durumda bulunan Çorum FK U 14 takımı rakibi önünde ilk yarının son dakikasında başlayan gollerini maç sonuna kadar sürdürdü ve rakibini 9-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Günün ikinci maçında ise iki takım U 15 kadroları karşılaştı.

Çorum FK rakibi önünde ilk yarıda bir ikinci yarıda iki golle sahadan 3-0 galip ayrılarak play-off yolundaki avantajını korudu.

Kaptan’ın acısına ortak oldular

Çorum FK U 15 takım kaptanı Kaan Yılmaz önceki hafta ani rahatsızlığı sonunda babası Ayhan Yılmaz’ı kaybetti. Kırmızı Siyahlı takım önceki gün Amasyaspor ile oynadığı maça ‘Kenanın cennet olsun Ahmet Amca Kalbimizdesin’ pankartı ile çıktılar.

Takım kaptanlarının baba acısına ortakolan U 15 takımı maçtaki mücadelesi ve attığı goller ile galibiyeti ona armağan ederek acısını hafifletmeşye çalıştılar. Çorum FK U 14 ve 15 kadroları gelecek hafta sonu play-off yolundaki rakipleni Düzcespor ile karşılaşacak