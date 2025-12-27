Gelişim Liginde Arca Çorum hafta sonu U 14 ve U 15 kategorilerinde Amasyaspor FK takımını konuk edecek.

U 14 Liginde lider durumda bulunan Arca Çorum FK 11 maçta dokuz galibiyet ve iki beraberlik ile lider durumda bulunduğu grupta konuk Amasyaspor FK ise 12 maçta bir galibiyet ile son sırada bulunuyor.

Nazmi Avluca sahasında yarın saat 11’de başlayacak maçta Çorum FK takipcileri arasındaki puan farkını açmak için galibiyet arayacak.

Maçı Elvan Mert Armutcu yönetecek yardımcılıklarını ise Fatih Koçak ve Merve Kızılkaya yapacak.

Bu maçın ardından ise aynı sahada saat 13’de Çorum FK ve Amasyaspor FK u 15 takımları mücadele edecekler.

Bu kategoride 11 maçta sekiz galibiyet ve 24 puanla ikinci sıkada bulunan Çorum FK 12 maçta henüz puanı olmayan Amasyaspor ile karşılaşacak.

Bu maçta ise Hasan Berk Soytemiz düdük çalacak yardımcılıklarını ise Kevser Karaca ve Recep Talha Arslaner yapacak.