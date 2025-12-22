Taekwondo Federasyonu tarafından 2025 yılı Siyah Kuşak Dan Sınavına ilimizden 75 sporcu mücadele etti.

Çorum Taekwondo İl Temsilcisi İshak Kepçeli’nin de Komisyon üyesi olarak görev yaptığı kuşak sınavı cumartesi günü Samsun Canik Spor Salonunda yapıldı.

Bölgeden 458 sporcunun bir üst kuşağa geçmek için ter döktüğü Siyah Kuşak Dan Sınavında Çorumlu sporcular başarılı bir performans gösterdiler.

İl Temsilcisi İshak Kepçeli, Çorum olarak sınıva sporcu veli ve antrenörlerler olarak birlik beraberlik içinde gittiklerini belirterek emek veren antrenörleri ve sporcuları tebrik etti.