Alacagücüspor Başkanı Kadir Bayat ligde ilk yarıyı istedikleri yerde bitirdiklerini hedeflerinin ikinci yarıda da zirvede kalarak ili ve ilçeyi Bölgesel Amatör Lig’de temsil etmek olduğunu söyledi.

Bayat ilk yarının sona ermesinin ardından yaptığı ilk yarı değerlendirmesinde ikinci yarı için destek isteri ve taraftarlara büyük görev düştüğünü söyledi:

Bayat açıklamasında şunları söyledi ‘2023 yılının Ekim ayında büyük bir heyecan ve inançla kurduğumuz Alacagücüspor, ilk senesinde büyük bir başarıya imza atarak 2. Amatör Küme’de şampiyonluk yaşadı ve 1. Amatör Küme’ye yükseldi. Şimdi ise bu ligde ilk sezonumuzu geçiriyor olmamıza rağmen, şampiyonluğun en büyük favorisi konumundayız!

İlk yarıyı zirvede tamamladık!

Oynadığımız 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik alarak hiç mağlup olmadık. 24 gol atarken, sadece 5 gol yedik ve maç fazlasıyla lider durumdayız. Bu başarıda emeği geçen başta futbolcularımız, teknik ekibimiz, yöneticilerimiz ve kulübümüze gönül vermiş tüm taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Şampiyonluk yolunda her şey bizim elimizde!

İkinci yarı için destek çağrısı!

Futbol bir takım oyunu olduğu kadar, bir şehir ruhunun da yansımasıdır. Alaca’nın gururu olan Alacagücü’nün başarısı, siz değerli taraftarlarımız ve esnaflarımızın desteğiyle daha da büyüyecek. Bu süreçte bizlere sponsor olarak destek veren kıymetli işletmelerimize, Alaca’mızın vefalı esnafına gönülden teşekkür ederiz. Ligin ikinci yarısında da yanımızda olmanızı, takımımıza sahip çıkmanızı rica ediyoruz.

Taraftarımıza büyük görev düşüyor!

Futbolcularımız sahada terlerini son damlasına kadar akıtıyor, biz de tribünleri doldurarak, sahada onlara güç verelim! Birlik ve beraberlik içinde hareket edersek, sezon sonunda bu şampiyonluğu hep birlikte kutlayacağız. Alaca tarihinde bir ilki gerçekleştirmek, bu takımı BAL Ligi’ne taşımak için inancımız tam. Unutmayalım, bu takım sadece bir futbol kulübü değil, Alaca’nın ortak değeridir. Gelin hep birlikte bu başarı hikayesini yazmaya devam edelim’ dedi.