Gençlerbirliği Ahlatcı Çorum FK'ya yenildikleri maçı hakemleri Ömer Tolga Güldibi ve Ümit Öztürk'ü Merkez Hakem Kurulu'na şikayet etti.

Kulüp sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çorum FK ile oynadıkları maçta ciddi ve bariz hakem hatalarına maruz kalındığı ileri sürüldü.

Açıklama şöyle:

"09 Mart 2025 tarihinde oynanan Ahlatcı Çorum FK müsabakasında, kulübümüz ciddi ve bariz hakem hatalarına maruz kalmıştır.

Bu tür hakem hatalarının, kulübümüzün hedefleri doğrultusunda adil bir mücadeleye olanak tanımadığı açıkça ortadadır. Bu denli açık hatalar ve yanlı olduğu kanaati oluşturan kararlar ile müsabakanın adil ve eşit şartlar altında ve kuralına uygun olarak oynanması ilkesi açıkça zedelenmiştir.

Bu sebeple kulübümüz, Merkez Hakem Kurulu'na müsabaka hakemi Ömer Tolga Güldibi’nin hatalı ve yanlı kararları nedeniyle başvuruda bulunmuş ve sürecin takipçisi olacağını bildirmiştir.

Hakem hatalarının değerlendirilerek gerekli işlem ve yaptırımların uygulanması ve müsabaka hakemi Ömer Tolga Güldibi ve VAR hakemi Ümit Öztürk’ün MHK tarafından cezalandırılması ve daha önce yönettiği müsabakalarımızda da benzer kararlar verdiğinden bahisle bu hakemin kulübümüze karşı tarafsız olmadığı gibi yanlı tavrını devam ettirmesi sebebiyle bir daha maçlarımıza atanmaması veya müsabaka listesinden çıkarılması için talepte bulunmuştur.

Gençlerbirliği Spor Kulübü olarak, bu konuda adaletin sağlanması için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sürecin her aşamasını takip etmeye devam edeceğimizi, ayrıca kulübümüzün haklarının korunması adına gerekli tüm adımları atacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."