Liseli Genç Erkekler voleybolda Özel Çorum Boğaziçi Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Altı okulun mücadele ettiği liseli genç erkekler voleybol il birinciliğinde grup maçları sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan okulların çapraz olarak yarı finalde yaptıkları maçlar sonunda Özel Çorum Boğaziçi Anadolu Lisesi ve Mehmetçik Anadolu Lisesi okulları finale yükseldi.

Final maçında Özel Çorum Bahçeşehir Koleji rakibi önünde 25-19, 25-23 ve 25-18’lik skorlarla yenerek 3-0’lık galibiyet ile şampiyon olurken Mehmetçik Anadolu Lisesi ise ikincilik kupasını aldı.