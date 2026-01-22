Bodrum FK’nın eski başkanları Fikret Öztürk ve Öztürk ailesi adına dün akşam yapılan yazılı açıklamayla kulüpteki tüm sorumluluklarını devrettiklerini açıklamasının ardındar bir açıklama da kulübün yeni yönetiminden geldi.

Bodrum FK Başkanı Taner Ankara ve Bodrum FK Başkan vekili Selahnttin Polat imzası ile yayınlanan açıklyamada şu görüşlere yer verildi, ‘Bodrum Futbol Kulübünün şirketleşmesini müteakip öncü vizyonuyla hissedar yapısını oluşturarak geleceğe dönük ideal yapılanma içerisinde kulübümüzü çok kısa sürede tüm futbol camiasının takdir ettiği yapıya kavuşturan, mali ve sportif başarılarıyla alt ligden süper lige geçiş başarısında çok önemli bir yere sahip olan başta Onursal Başkanımız Sn. Fikret Öztürk olmak üzere tüm Öztürk ailesi ile önceki dönem başkanlık görevini büyük fedakârlıklarla sürdüren değerli başkanımız ve hissedarımız Sn. Aşkın Demir ile yönetim kuruluna bugüne kadar Bodrum Futbol Kulübüne vermiş oldukları maddi ve manevi destekleri için şükranlarımızı sunuyoruz.

Şirket hissedarlarımız ve yeni oluşacak yönetim kurulumuz ile birlikte Bodrum Futbol Kulübü bayrağını daha ileriye taşımak ve yeni hikâyeler yazmak için yoğun gayret içerisinde çalıştığımızı belirtmek isterim.

Bu anlayış ile kulübümüzün geleceğini kendi öz kaynaklarıyla şekillendirmek, modern, çağın gerekliliklerine uygun, sporcularımızın gelişimini en üst seviyede destekleyecek tesisler kazandırmak için yerel yöneticilerimizin öncülüğünde, tüm Bodrum ve Bodrumspor sevdalıları ile birlikte gençlerine güvenen ve onlara gerçek fırsatlar sunan yeni bir yapılanmayı hayatı geçirmek için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz.

Yeni oluşacak yönetim kurulumuz ile birlikte kısa süre içerisinde tüm düşüncelerimizi basınımız, taraftarımız ve camiamızla kapsamlı olarak paylaşacağımızı belirtmek isterim.

Bugüne kadar olduğu gibi tüm camiamızın Bodrum Futbol Kulübünün yeni yapılanmasına yürekten destek vereceklerine inanıyor, saygılar sunuyorum’ denildi.