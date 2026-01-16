Sungurlu’lu güreşciler Belediye Başkanı Muhsin Dere’yi ziyaret ettiler.

Sungurlu’lu güreş antrenörü Çelebi Bayır ile birlikte Balkan ve Avrupa Şampiyonu-Dünya ikincisi Mert İlbars, Dünya üçüncüsü Tansel Can Örtücü, Avrupa üçüncüsü Samet Yaldıran, Balkan Şampiyonu Himmet Sandıklılı ve Türkiye Şampiyonu Burak Çavuşculu Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere’yi ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında antrenör Çelebi Bayır ilçedeki güreş çalışmaları hakkında bilgiler verdi ve destekleri için Belediye Başkanı Muhsin Dere’ye teşekkür etti ve bazı taleplerde bulundu.

Belediye BaşkanıMuhsin Dere ise Sungurlu’nun adını ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil ederek kendilerini gururlandıran güreş antrenör ve sporcularını tebrik ederek bundan sonraki yaşamlarında da başarılarının artarak devam etmesini diledi.