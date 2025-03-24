Ahlatcı Çorum FK’nun milli futbolcusu Hasan Ege Akdoğan üst üste dördüncü maçında da gol atmayı başardı.

Akdoğan cumartesi günü oynanan Çekya maçında 1-1 berabere biten maçta takımının tek golünü attı.

UEFA Avrupa U17 Şampiyonası A Ligi 2. Tur maçları İsviçre’de oynanıyor. İlk maçında ev sahibi İsviçre’ye 3-2 mağlup olan U 17 milli takım ikinci maçında cumartesi günü Çekya ile karşılaştı.

Maça yine ilk onbirde başlayan Hasan Ege Akdoğan 17. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarının son dakikasında Çekya Adam Novak ile beraberliği sağladı.

İkinci yarıda milli takımda 68. dakikada Mustafa Azem ve 90. dakikada Hasan Turan ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve milli takım maçı dokuz kişi tamamladı.

İkinci yarıda iki takımında çabası sonuç vermedi ve maç ilk yarıda atılan gollerle 1-1 beraberlik ile sona erdi.

Ev sahibi İsviçre ikinci maçında İsveç’i de yenince milli takımın gruptan çıkma şansı kalmadı. U 17 milli takımı son maçında yarın saat 20.30’da İsveç ile karşılaşacak.