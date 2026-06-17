Çorum Ticaret Borsası'nda 2026 yılı hasat sezonunun ilk satışı gerçekleşti.

2026 Yılı hasat sezonunun ilk ürünü olan Arpa Çorum merkez Salur Köyü üreticilerinden Satı Kökce Telli tarafından borsada işlemleri yapılarak satışa sunuldu.

Borsa üyelerinden Artı Yem 11,790 TL'ye ürünü satın aldı.

Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, 2026 yılı ilk ürününü getirmesi dolayısıyla üretici Satı Kökce Telli'ye plaket vererek bereketli ve kazançlı bir sezon temennisinde bulundu.

Özkubat, "Yeni hasat döneminin tüm çiftçilerimize,tüccarlarımıza ve ülke ekonomimize hayırlı olsun."dedi.