Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer ligin ikinci yarısına istedikleri gibi başlayamadıklarını bunun farkında olduklarını ancak en kısa sürede toparlanarak yeniden ilk yarıdaki başarılı yakalamak istediklerini söyledi.

Hüseyin Eğer devre arasında yaptıkları takviyelerle ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istediklerini ancak iki maçta aldıkları mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek ‘Rakibimiz Sorgun Belediyespor devre arasında yaptığı trasferlerle kadrosunu güçlendirdi.

Maçın ilk yarısında istediklerimizi sahaya yansıtamadık pozisyon üretemedik ancak rakibide pozisyon vermedik, Maç öncesi rahatsızlanan futbolcularımız ve cezalı olanlarla birlikte kulübeden fazla hamle şansımız yoktu. Buna rağmen ikinci yarıda rakip kaleye daha çok giden pozisyonlar bulan taraf bizdik. Özellikle final paslarındaki yanlış tercihlerimiz ile öne geçme şanslarını iyi değerlendiremedik. Her puanın değerli olduğu bu ligde çıkarken kaptırdığımız topla kalemizde golü gördük ve mağlup olduk. Bu canımızı çok yaktı.

Ancak bu maçı unutmak gereken dersleri alıp önümüze bakmak zorundayız, Takım olarak topanlanarak yeniden puanlar almaya başlamak istiyoruz. Bu hafta deplasmanda Hacettepe ile oynayacağımız maçtan galibiyet ile dönmek için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Ben bu maçta ellerinden gelen mücadeleyi veren oyuncularımı kutluyorum ayrıca bizleri desteklemeye gelen taraftarlara teşekkür ediyorum’ dedi.