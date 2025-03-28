İshak Kepçeli, Tekvando İl Temsilcisi oldu.

Çorum'da tekvando sporunun yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi adına önemli hedeflerinin olduğunu ifade eden İshak Kepçeli, "Çorum'da taekwondo sporunun daha geniş kitlelere ulaşması, altyapının güçlenmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı sporcular yetiştirilmesi için elimden gelen gayreti göstereceğim.

Bu süreçte, sporcularımızın ve antrenörlerimizin yanında olmayı, onların ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi hedefliyorum. Yönetmelik ve kurallar çerçevesinde herkese eşit mesafedeyim" dedi.