İskilipgücüspor Kulübü Başkanı Nihat Armutcu ve yönetim kurulu üyeleri, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kulüp Başkan Yardımcısı Bahadır Telli ve Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Demirci’nin de yer aldığı ziyarette, kulüp formasını hediye ettiler.

Ziyaret sırasında kulübün faaliyetleri hakkında bilgi veren Başkan Nihat Armutcu, "Bizleri ilgiyle dinleyen ve formamızı sırtına geçirerek desteğini gösteren Sayın Müdürümüze yakın ilgisi ve destekleri için şükranlarımızı sunuyor, görevinde başarılar diliyoruz" dedi.