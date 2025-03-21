Kulüplü Yıldızlar Voleybol’da Çorum şampiyonları Osmancık Belediyespor kız takımı Osmancık’ta Çorum Belediyespor erkek takımı ise Çankırı grubunda mücadele edecek.

Voleybol Federasyonu yıldızlar grup merkezlerini açıkladı. Kızlarda 16, erkeklerde 12 grup merkezinde yapılacak olan grup maçları 4-5-6 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Yıldız Kızlarda Çorum şampiyonu Osmancık Belediyespor maçlarını evinde ilçe Spor Salonunda oynanacak.

Grupta Çankırı, Tokat, Amasya il şampiyonları ile Voleybol Federasyonu kontenjanından TED Koleji takımı mücadele edecek. Takımlar bir gün iki maç yapacak ve grup birincisi olan 16 takım yarı final grubuna yükselecek.

Yıldız erkeklerde Çorum şampiyonu Çorum Belediyespor ise aynı tarihlerde Çankırı’da yapılacak grup birinciliğinde mücadele edecek. Grupta Çorum Belediyespor ile birlikte Çankırı, Bartın, Bolu ve Zonguldak şampiyonları mücadele erecek.

12 grupta oynanacak maçlar sonunda birinciler direk olarak yarı finale yükselirken en iyi dört ikinci takım yarı final grubunda mücadele etmeye hak kazanacak.