Türkiye Güreş Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Taha Akgül seçildi.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da federasyonun yeni yönetiminde yer aldı.

Türkiye Güreş Federasyonu 6. olağan ve mali genel kurul toplantısı, Ankara Anadolu Hotels Esenboğa Thermal'de yapıldı.

Mevcut başkan Şeref Eroğlu'nun aday olmadığı genel kurulda, başkanlık için Taha Akgül ve Selçuk Çebi yarıştı.

Kullanılan 288 oyun 189'unu alan Taha Akgül, federasyonun yeni başkanı oldu. Çebi 92 oyda kalırken, 7 oy ise geçersiz sayıldı.

Seçimlerde Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü yönetiminden 7 delege oy kullandı.

Taha Akgül başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Mesut Özarslan, Abdullah Şanlı, Arslan Narin, Murat Şahin, Hüseyin Kaya, Şems Sezal, İsmail Yağbat, İhsan Gürol Güzey, İbrahim Demirtürkoğlu ve Ahmet Yıldırım yer aldı.