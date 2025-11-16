A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki altıncı ve son maçında 18 Kasım Salı günü deplasmanda İspanya ile oynayacağı müsabakayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

MAÇIN HAKEMİ ZWAYER

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak mücadelede Zwayer'in yardımcılıklarını Almanya Futbol Federasyonundan Robert Kempter ile Christian Dietz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Sven Jablonski olacak.

TÜRKİYE 7 FARKLA YENERSE LİDER

Ay-yıldızlılar, karşılaşmayı 7 farklı galibiyetle bitirmesi durumunda grubunu lider bitirerek Dünya Kupası'na direkt katılma hakkı kazanacak. Millilerimiz, grubu ikinci bitirmesi durumunda ise play-off'larda mücadele edecek.