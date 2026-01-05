Çorum’a dair bilgi ve kültürü eğlenceli bir formatla sokağa taşıyan Çorgen Medya, “Kim Çorumlu Olmak İster?” adlı çekimini İstanbul’da gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında vatandaşlara Çorum’la ilgili üçer soru yöneltildi. Doğru cevap veren katılımcılara ise Çorum’un simgesi haline gelen Çorum Leblebisi hediye edildi.

Proje Koordinatörü Mehmet Sarı’nın sunuculuğunu yaptığı program, İstanbul sokaklarında samimi ve renkli anlara sahne oldu. Çekimlere, sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip fenomen Umutcan Deniz İlyasoğlu da katılarak projeye destek verdi.

Eğlenceli olduğu kadar bilgi dolu geçen etkinlik, izleyenlerden ve katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Hazırlanan içerikler @corgenmedya sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı.