Bayburt’ta yapılan Okullararası Judo Küçükler grup müsabakalarında üç bronz madalya kazanan sporcularımız Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.

25-26 Mart tarihlerinde Bayburt’ta yapılan okullu küçük yıldızlar judo grup birinciliğinde Hakan Taştan’ın idareciliğini Erol Şahin’i antrenörlüğünü yaptığı Çorum kafilesinde Özel Pınar Koleji’nden Anisa Aksungur 28 kiloda, Fuat Sezgin İmam Hatip Ortaokulu’ndan Zeynep Naz Duygu 57 kiloda Dr. Sadık Ahmet Ortaokulundan Ünal Kabak ise 34 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazandılar. Üç judocu 26-27 Nisan tarihlerinde Amasya’da yapılacak Türkiye Şampiyonasında mücadele edecekler.