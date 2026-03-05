Kadın memura doğum sonrası verilen 8 haftalık aylıklı izin süresi 16 haftaya çıkarılacak.

Kadın memurlar isterlerse doğum öncesi izinlerini doğum sonrası kullanabilecek. Kadın memurlar, doğum öncesi 8 haftalık izinleriyle birlikte, doğum için 24 hafta izin kullanacak. Tasarı Meclis'e sunuldu.

Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi bugün Meclis'e sunuldu.

Teklifin gerekçesinde, "Çocukların yetiştirilmesinde doğumdan sonraki ilk aylarda anne çocuk birlikteliğinin sağlanması büyük önem arz etmektedir. Çocukların gelişimlerinin en kritik dönemlerinde daha uzun süre anne bakımından faydalanabilmelerini sağlamak adına madde ile değişiklik yapılmakta, kadın memura doğum sonrası verilen 8 haftalık aylıklı izin süresi 16 haftaya çıkarılarak ayrıca nüfus politikasın da desteklenmesi amaçlanmaktadır." açıklamasına yer verildi.

DOĞUM İZNİ 16 HAFTAYA ÇIKACAK

Gerekçede, yasa değişikliğiyle “Kadın memura doğum sonrası verilen 8 haftalık aylıklı izin süresinin 16 haftaya çıkarılarak ayrıca nüfus politikasının da desteklenmesinin amaçlandığı” na dikkat çekildi.

Teklife, göre, kadın memurlar, sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgelemesi halinde, doğumdan önceki izni, doğum sonrasına aktarabilecek. Teklifte bu konuda, yen kadın memurun, isteği hâlinde doğumdan önceki izin süresinden doğum sonrasına aktarabileceği süre artırılmaktadır. Böylece doğum sonrası daha fazla emzirme süresi ile çocuğun bakımının sağlanabilmesi amaçlanmaktadır." ifadesine yer verildi.