Endüstri 4.0, yalın üretim ve dijital dönüşüm alanlarında yetişen kadın mühendisler, Samsun’un ve bölgenin ikiz dönüşüm yolculuğunda kritik rol üstleniyor.

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu arasında imzalanan "Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği İş Birliği Protokolü" kapsamında, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonunda "Kadın Mühendis Okulu" kuruldu. Program, kadın mühendislerin sanayi ve teknoloji alanlarında daha güçlü roller üstlenmesini hedefledi.

Nisan ayında düzenlenen açılış töreniyle başlayan süreçte programa kabul edilen 15 kadın mühendis; 4 hafta boyunca yalın üretim teknikleri ve dijital dönüşüm odaklı 20 farklı başlıkta eğitim aldı.

Eğitimler; saha uygulamaları, sanayi örnekleri ve vaka analizleriyle desteklendi.

5 OSB’de 10 haftalık saha uygulaması

Katılımcılara ayrıca YODA Analizi Eğitimi verilerek işletmelerin organizasyonel olgunluk düzeylerini ölçme ve sürekli iyileştirmeye katkı sağlama becerileri kazandırıldı. Kadın mühendisler, Orta Karadeniz Bölgesi’ndeki 5 işletmede toplam 10 hafta süren Öğren-Dönüş Projeleri kapsamında görev aldı. Saha uygulamaları; Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Merkez OSB, Bafra OSB, Kavak OSB ve Merzifon OSB'de yürütüldü. Süreç sonunda katılımcılar; OKA, OSB müdürlükleri ve çeşitli sanayi yapılarında kariyer yönetimi, sanayi altyapısı ve yatırım ekosistemine ilişkin teknik ziyaretler gerçekleştirdi.

Program mezunlarına istihdam kapısı

Eğitim sonunda kursiyerlerden 7’si Samsun Gıda OSB, Samsun Yeni OSB, Havza, Kavak, Çarşamba, Yakakent ve Bafra OSB’de "Yalın Üretim ve İş Geliştirme Sorumlusu" olarak istihdam edildi. 1 mühendis Samsun Model Fabrika’da, 1 mühendis uluslararası bir e-ticaret firmasında, 3 mühendis ise bölgede imalat sanayinde faaliyet gösteren özel işletmelerde göreve başladı. 22 Eylül 2025’te düzenlenen mezuniyet töreninde Kadın Mühendis Okulu’nun ikinci dönem lansmanı yapıldı. Farklı mühendislik branşlarından toplam 17 yeni kadın mühendis adayı programa kabul edildi.

Dijitalleşmede Bir Adım: Kuzeyin Dijital Yıldızları

"Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği İş Birliği Protokolü" kapsamında OKA’nın hayata geçirdiği bir diğer çalışma ise "Kuzeyin Dijital Yıldızları" programı oldu.

Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat’tan 50 kadın; IIBA standartlarına uygun Uluslararası İş Analizi, Veri Analizi, Veri Görselleştirme ve güncel teknolojik araçlar üzerine toplam 75+ saatlik eğitime katıldı. Eğitimler hem çevrim içi hem yüz yüze yürütüldü; Power BI ve SQL gibi teknik donanımlara yönelik içeriklerle desteklendi.

Samsun’daki Vizyon Atölyesi kapsamında katılımcıların liderlik, öz bilinç, öz denetim ve vizyon geliştirme başlıklarında yetkinlikleri artırıldı. İş dünyası temsilcileriyle buluşmalar ve birebir mentörlüklerle program zenginleştirildi.

44 kadın sertifika aldı, 14’ü istihdam edildi

Haziran sonunda tamamlanan programda 44 kadın sertifika almaya hak kazandı, 14 kadın ise çeşitli sektörlerde istihdam edildi. Program, dijital alanda kariyer hedefleyen kadınlar için bölgesel bir eşik oluşturdu.