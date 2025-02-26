Tokat’ta yapılan Okul Sporları Karate Grup birinciliğinde Çorumlu sporcular iki birincilik iki üçüncülük alarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.

23-24 Şubat tarihlerinde Tokat’ta yapılan Liseli Gençler Karate grup birinciliğinde Mehmetcik Anadolu Lisesi +76 kiloda B kategoride tüm rakiplerini yenerek birinciliği kazandı. Spor Lisesi Gençler B kategorisi 55 kiloda Yağız Gözübüyük tüm rakiplerini yenerek birinciliği kazandı.

Gençler A kategorisi 68 kiloda Başöğretmen Anadolu Lisesi’nden Kutay Tekin, Mimar Sinan Anadolu Lisesi 61 kiloda Hamza Alpman üçüncü olarak bronz madalya alarak kürsüye çıkmayı başardılar.

Grup maçlarında kürsüye çıkmayı başaran sporcular Türkiye Şamiyonasında mücadele edecekler.