Birleşik Emekliler Sendikası Çorum Şubesi, ilçelere açılmaya, üye sayısını artırmaya devam ediyor.

Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli ve CHP İlçe Başkanı Hakan Çelik’in de aralarında bulunduğu Kargılı emekliler, Birleşik Emekliler Sendikası’na üye olarak güç kattı.

Çorum’da geçtiğimiz günlerde üye sayısı şartlarını yerine getirerek il temsilciliği iken şube olmaya hak kazanan Birleşik Emekliler Sendikası, ilçelerde de örgütleniyor.

Sefa Batak’ın başkanlığında geçtiğimiz yıl Çorum’da kurulan ve örgütlenme çalışmalarına başlayan Birleşik Emekliler Sendikası, şubeleşerek yoluna devam ediyor.

Beraberinde Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer ile birlikte Kargı İlçesi’ni ziyaret eden Birleşik Emekliler Sendikası Şube Başkanı Sefa Batak, emeklilerle, kurum ve kuruluşların temsilcileriyle ve bazı siyasilerle görüşmeler yaptı.

Demirer ve Batak, ilçede ilk olarak CHP İlçe Başkanı Hakan Çelik ve ADD üyesi Hasan Çiftlik’i Birleşik Emekliler Sendikası’na üye yaptı.

Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli’yi ziyaret eden Demirer ve Batak, bir süre sohbet ederek gündemi değerlendirdi.

CHP İlçe Başkanı Hakan Çelik ve Hasan Çiftlik’in de katıldığı ziyaret sırasında Başkan Dereli, üyelik formuna imza atarak sendikaya üye oldu.

Demirer ve Batak, ayrıca İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Cemil Sözen’i de ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Daha sonra ise ilçe esnafı ziyaret edildi, kahvehanelerde emeklilerle sohbet toplantıları düzenlendi. Birleşik Emekliler Sendikası, Kargı’da yeni üye kayıtları oluştururken, çalışmaların diğer ilçelerde de sürdürüleceği öğrenildi.

Günümüzde emeklilerin hiç de hak etmedikleri şartlarla yaşam mücadelesi verdiğini, sorunların katmerleştiğini ve çözüm beklediğini, bu noktada emeklilerin birlikte hareket ederek güçlü bir lobi oluşturmasının şart olduğunu kaydeden Sefa Batak, yetkili sendika olduklarında gerek sahada, gerekse masada daha etkili bir şekilde üyelerin hakkını savunacaklarını açıkladı.

Şube Başkanı Sefa Batak, emeklilerin hak ve hukukunu korumak, hak mücadelesi vermek, sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla yola çıktıklarını dile getirerek, tüm emeklileri sendikaya üye olarak hak mücadelesine güç katmaya davet etti.

Diğer ilçeleri de ziyaret edeceklerini ve üye sayısını artıracaklarını ifade eden Batak, emeklilerin ancak ve ancak örgütlü mücadele ile haklarını elde edebileceğini dile getirdi.

