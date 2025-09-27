Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman'ın oğlu Ömer Faruk Kahraman, Fatma Deniz ile hayatını birleştirdi.

Güler-Kasım Kahraman çiftinin oğlu Ömer Faruk Kahraman, Demet-Mustafa Ekici çiftinin kızı Fatma Deniz ile dünya evine girdi.

F B I M G 1759001923377

Anitta Otel’de gerçekleşen düğün törenine Vali Ali Çalgan, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü ve eşi Hatice Külcü, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

F B I M G 1759001931580

Genç çiftin nikahını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıydı.

Gülsüm'ün beyaz gelinlik hayali gerçek oldu
Gülsüm'ün beyaz gelinlik hayali gerçek oldu
İçeriği Görüntüle

Düğünde ünlü sanatçı Ahmet Özhan sahne aldı.

F B I M G 1759002660926

Hakimiyet, genç çifti tebrik eder, ömür boyu mutluluklar diler.

Muhabir: Murat Karasu