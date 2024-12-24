Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Osmancık Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir toplantı gerçekleştiren Kaymakam Duman, okulun mevcut durumu, öğrencilerin başarı oranları ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Duman, öğrencilerin eğitim hayatlarını kolaylaştıracak çalışmaları destekleyeceklerini belirtti. Ayrıca öğrencilerle birebir sohbet ederek, eğitimle ilgili görüşlerini dinledi.

PANSİYON ZİYARETİ VE SAMİMİ BİR AKŞAM YEMEĞİ

Kaymakam Duman’ın bir sonraki durağı, okul pansiyonu oldu. Pansiyonda kalan öğrencilerle vakit geçiren Duman, onlarla birlikte akşam yemeği yedi. Samimi bir ortamda gerçekleşen yemekte, öğrencilerin barınma koşulları ve genel memnuniyet durumları hakkında geri bildirimler alındı.