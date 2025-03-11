Ahlatcı Çorum FK’da bir günlük iznin ardından bu hafta sonu evinde Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

Pazar günü Gençlerbirliği deplasmanından 2-1’lik galibiyet ile dönerek kötü gidişe son veren kırmızı siyahlı takıma bu maçın ardından Teknik Direktör Tuncay Şanlı tarafından bir gün izin verildi.

Dünü izinli olarak geçiren Çorum FK’da takım bugün saat 15.30’da tesislerde toplanacak ve 17’de yapacağı antrenmanla Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başlayacaklar.

Çorum FK’da sakatlığı devam eden Geraldo ve Ahmethan Köse’nin bu maçtada forma giyemeyeceği açıklandı.

Gençlerbirliği maçında sarı kart cezalısı oldukları için forma giyemeyen Loick Landre ve Kerem Kalafat cezalarını tamamladılar ve bu hafta sonu forma giyebilecekler.