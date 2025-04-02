Trendyol 1. lig takımlarından Keçiörengücü’nde üçüncü teknik direktör Sedat Ağçay oldu.

Erkan Sözeri ile yolları ayıran Keçiörengücü Sedat Ağçay ile anlaştı.

Sezona Ersan Parlatan ile başlayan Keçiörengücünde kötü sonuçların ardından yollar ayrıldı ve bir hafta önce Urfaspor’da görevi bırakan Erkan Sözeri ile anlaşma sağlandı.

Ligde geçen hafta sahasında Amedspor’a 2-1 mağlup olmasının ardından Keçiörengücü yönetimi Erkan Söze ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.

Eflatun .beyazlılar Üç hafta önce Pendikspor’dan ayrılan genç teknik adam Sedat Ağçay ile anlaştı. Ağçay anlaşmanın ardından yeni takımı ile antrenmanlara başladı.