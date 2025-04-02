Ahlatcı Çorum FK’yı Pendikspor maçında İstanbul’da oturan Çorum FK taraftarları tarafından kurulun ‘Gurbetci Gobeller’ taraftar grubu yalnız bırakmadı.

İstanbul’da oturan yüzbinlerce Çorumluya rağmen maçı izlemeye gelen Çorum FK taraftar sayısı 100 kişiyi bulmadı.

Gurbetci Göbeller taraftar grubu tarafından oluşturulan organizasyon ile Pendik stadına gelen taraftarlar maç boyunca takımlarına destek verdiler.

Maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamlamasına karşın ikinci yarıda takımın oyundan düşmesi ve ev sahibi takımın beraberliği yamalaması ile sahadan bir puanla aynılan taraftarlar buna rağmen takımlarına alkışlarla destek verdiler,