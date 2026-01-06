Çorum FK’da takım ligin ikinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdürürken Başkan Baran Korkmazoğlu ve Sportif Direktör Mustafa Soley ise Ankara’da transfer çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Şu ana kadar iki futbolcuyu kamp kadrosuna katan kırmızı siyahlı takım üç futbolcu içinde görüşmelerini sürdürüyor.

Kırmızı Siyahlı takımın Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu’nun raporu doğrultusunda belirlediği transfer çalışmalarında forvet, kanat ve bir stoper öncelikli olarak arayışlar ve görüşmeler sürüyor.

Ligde devre arası her zaman zordur bu sezon iyice zor çünki ceza alan futbolcuların çokluğu nedeni ile tüm kulüpler kadrolarını korumak için mücadele ediyor.

Ekonomik sıkıntı içindeki kulüplerde alabilecekleri en yüksek bonservis bedelini almak için uçuk bonservis ücretleri istiyorlar.

Başkan Baran Korkmazoğlu ve Sportif Direktör Mustafa Soley bu zor şartlarda Ankara’da kurdukları transfer merkezinde 7/24 çalışmalarını sürdürüyor.

Talip olunan futbolcu ile anlaşmaya karşın kulübünün yüksek bonservis bedeli nedeni ile transfer gerçekleşmezken bazılarında ise futbolcuların uzun vadeli anlaşma imzalaması ve yüksek rakamlar nedeni ile transfer yapmak oldukça zor.

Kırmızı Siyahlı kulüpte üç isimden ikisinin bu hafta içinde takıma katılması için görüşmelerin aralıksız devam ettiği belirtildi.