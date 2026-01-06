Arca Çorum FK cuma akşamı ikinci yarının ilk hafta maçında Amedspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Antalya’da sürdürüyor.

Kırmızı Siyahlı takımın dünki antrenmanı da tam kadro yapıldı.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde çalışma öncesinde futbolcularla bir toplantı yaptı.

Eroğlu bu toplantıda Amedspor maçının oyun taktiği konusunda mevkisel uyarılarda bulundu ve tüm futbolculardan tam konsantrasyon istedi.

Kamp yapılan otelin sahasındaki antrenman ısınma hareketleri ile baladı. Çabukluk ve koordinazyon hareketleri ile devam eden antrenman dar alanda pas çalışması ile devam etti.

Daha sonra önce dar alanda sonra geniş alanda taktik çalışmada Amedspor maçının oyun taktiğini yapan kırmızı siyahlı takımda moraller yerinde olduğu gözlendi.

Çalışmanın son bölümünde ise duran top çalışması yaptıran Teknik Heyet savunma ve hücum oyuncularına yapmaları gerekenleri uygulamalı olarak gösterdi.

Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı taktik çalışma ile Amerspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.