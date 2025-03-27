Kocaeli’nde yapılan Okul Sporlar Yıldızlar Türkiye Güreş Şampiyonasında Çorumlu güreşçiler beş madalya kazandılar.

23-25 Mart tarihlerinde Kocaelinde yapılan Yıldızlar Türkiye Serbest Güreş Şampiyonasında 62 kiloda Osman Efe Yıldırım ve 85 kiloda Veysi Yaman şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldular.

100 kiloda Yiğit Emir Yıldız finalde kaybederek ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı. 48 kiloda Enes Yasin Kalender ve 57 kiloda Hasan Şentürk ise sıkletlerinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldular.

Şampiyonaya altı sporcu ile katılan Çorumlu güreşçiler beş madalya kazanarak başarılı bir şampiyonayı geride bıraktılar.

Çorumlu güreş antrenörleri şampiyona boyunca kafile ile yakından ilgilenen Avrupa Şampiyonu Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer’e teşekkür ettiler.