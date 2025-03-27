İlimizde yapılan Yıldızlar Karma Korfbol 2. grup maçlarında beş maçıııda kazanan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.

Üç gündür Çorum Yeni Spor Salonu’nda altı takımın tek grupta mücadele ettiği yıldızlar karma korfbolda Mehmet Akif final biletini aldı.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu kafile başkanlığını Gökhan Yüksel’in antrenörlüğünü ise Hakan Kaya’nın yaptığı kamılra Aykut Efe Kara, Binnur Pamuk, Zeynep Hazel Büzkaya, Ayşenaz Öztürk, Zeynep Su Özdil, İsmail Yağız Temiz, Hasan Ballı, Yiğit Sıtkı Özken, Sefer Fatih Çağlayan, Eren Koçak, Sude Aslan, Sümeyyenur Kaymak ve Meryem Kayabaşı’ndan oluşan kadrosu ile mücadele etti.

Temsilcimiz sırasıyla ilk maçında Kayseri Şehit Beker Çeker’i 9-5, sonrasında sırasıyla Tokat Bahçeşehir’i 14-8, Kastamonu Namık Kemal’i 11-4 son iki maçında ise Yozgat Ozan Necati Birekçi ve Samsun Firdevs Yılmaz Ortaokullarınını 5- yenerek finallerde mücadele etmeye hak kazandı.